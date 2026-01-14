Toggle menu

Exodus live in Frankfurt 05.04.2026

Künstler: Exodus

Karte und Anfahrt

All That Remains verpflichten Gitarrist Ken Susi
Ken Susi (ehemals bei Unearth & As I Lay Dying) spielt jetzt bei All That Remains
All That Remains sind wieder zu fünft: Neuzugang Ken Susi (zuletzt bei As I Lay Dying) folgt auf Jason Richardson.
Gute Nachrichten erreichen uns aus dem Lager von All That Remains. Die US-Metalcore-Formation hat einen Nachfolger für Gitarrist Jason Richardson gefunden, welcher vergangenen Juli nach knapp siebenjähriger Dienstzeit bei der Band ausgestiegen war. Neu an den sechs Saiten bei Phil Labonte und Co. ist fortan Ken Susi, welcher zuvor unter anderem bei Unearth sowie As I Lay Dying musizierte. Der Kreis schließt sich "Ich fühle mich unglaublich geehrt, dass ich mich All That Remains als neuer Gitarrist anschließen kann", informiert Ken Susi in einem Statement in den Sozialen Medien. "Meine Verbindung zu dieser Band hat in den späten Neunziger Jahren…
