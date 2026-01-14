METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.

Die besten Alben 2025: Mizmor & Hell ALLUVION Kreisky ADIEU UNSTERBLICHKEIT Piers Faccini & Ballaké Sissoko OUR CALLING Primitive Man OBSERVANCE Teitanblood FROM THE VISCERAL ABYSS Castle Rat THE BESTIARY Gaahls Wyrd BRAIDING THE STORIES Jonathan Hultén EYE OF THE LIVING NIGHT Blackbraid III Årabrot RITE OF DIONYSUS Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe.