Bassist Dave "Phoenix" Farrell spricht im Interview über die Linkin Park-Reunion-Tournee und wirkt dabei sehr zufrieden.

Linkin Park-Bassist Dave "Phoenix" Farrell hat im Interview mit Un Dinamo Rock über die große Rückkehr der Alternative Rock-Legenden gesprochen. Sieben Jahre nach dem Tod ihres Frontmanns Chester Bennington veröffentlichten sie ihr achtes Studioalbum FROM ZERO (2024) und bespielen seither mit ihrer neuen Sängerin Emily Armstrong wieder die großen Bühnen der Welt. Altes Neuland Farrell sagt: "Ich wusste nicht, was ich von der Tour zu erwarten hatte. Wir hatten schon viel Zeit miteinander verbracht, beim Schreiben, Proben, Essen, Abhängen und Spaßhaben. Aber wir hatten natürlich noch keine Zeit auf Tour verbracht. Und Tourneen sind eine ganz eigene Sache, also wusste ich…