Zwischen seinem Verlassen von Korn und dem unerwarteten Weidereinstieg hat Heads Leben eine Kehrwende gemacht, über die er in einem aktuellen Interview spricht.

Zwanzig Jahre ist es her, dass Brian "Head" Welch und Korn getrennte Wege gingen. Die Nachricht, dass der Gitarrist wieder ein fester Bestandteil der Band wird, kam für alle überraschend - inklusive Head selbst. Auch dieser Tag liegt mittlerweile zwölf Jahre in der Vergangenheit. In einem aktuellen Interview mit dem US-amerikanischen Radiosender Rock 93.1 spricht der Musiker über den schicksalhaften Tag. "2012 war ich mit P.O.D. auf Tournee, weil ich mit meiner anderen Band für sie eröffnet habe. Da war ein Festival, auf dem P.O.D. gespielt haben, deswegen war auch ich vor Ort. Einen Monat zuvor hatte ich Jonathan Davis…