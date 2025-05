Mit Jubiläumsverlosung! Saltatio Mortis mussten eine schwere Entscheidung treffen und mit den Folgen klarkommen. Eisbrecher im Interview. Neue Alben von Coheed And Cambria, Destruction u.a.

Live To Win – die Verlosung Gewinnt anlässlich der 100. Episode des METAL HAMMER Podcast ein handverlesenes CD-Paket! Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr in dieser Episode. Back In Black – das Metal-Update Slayer kommen mal wieder zurück. Jetzt sogar nach Europa! Erfahrt, wann, wo und wie es weitergehen könnte. Feuerschwanz-Fans wittern ein abgekartetes Spiel beim Eurovision Song Contest – zu Recht? Nicht der einzige Aufreger in der Dudelsack-Community: Saltatio Mortis trennen sich von Sackpfeifenspieler Luzi. Obwohl die genauen Umstände unklar bleiben, sind viele Anhänger der Band sauer über die Art und das Timing. Wir gucken uns an,…