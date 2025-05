Kirk Hammett von Metallica würde es sehr reizen, in der kugelförmigen Live-Halle The Sphere in Las Vegas zum Mosh aufzuspielen.

In Las Vegas steht bekanntlich die wegweisende Konzerthalle The Sphere. Die kugelförmige Arena verfügt über einen riesigen Videoscreen und macht Liveshows zu einem umwerfenden Erlebnis. Metallica-Lead-Gitarrist Kirk Hammett wurde in einem Interview mit The Hollywood Reporter nun darauf angesprochen, ob James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo und er es sich vorstellen können, dort aufzutreten. Beeindruckend Seine eindeutige Antwort lautete: "Oh, verdammt, ja! Das ist ein großartiges Beispiel dafür, wie sich die Spielstätten verändern. Hier wird moderne Technologie komplett ausgereizt, um die Produktions- und Entertainment-Niveaus zu steigern. Es ist mit Künstlicher Intelligenz verbunden, was es zu einer verrückten Erfahrung macht." Ihre Tore…