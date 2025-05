Misfits-Bassist Jerry Only zeigt sich auch nach über 40 Jahren noch überrascht vom Erfog und dem Einfluss der Horror-Punk-Pioniere.

Als Glenn Danzig zusammen mit dem inzwischen verstorbenen Schlagzeuger Manny Martinez 1977 die Misfits gründete, war sehr wahrscheinlich nocht nicht absehbar, wohin all das genau führen würde. Nun, 48 Jahre später, hat – neben der Musik – allein schon das Logo der Horror-Punk-Pioniere Kultstatus. Für Bassist Jerry Only, der kurz nach der Gründung (als Ersatz für Diane DiPiazza) zur Band stieß, ist dieser Umstand noch immer schwer zu fassen, wie er gegenüber dem Radiosender KROQ erzählte. Ungeplant Kurz vor dem Auftritt der Misfits beim diesjährigen Coachella Festival wurde Only zum Vermächtnis seiner Band befragt, respektive wie er dazu steht. „Kann…