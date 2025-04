Phil Anselmo mischt seit einiger Zeit auch bei der Black Metal-Gruppe Scour mit, die dieser Tage ihr Debütalbum GOLD auf den Markt bringt.

Das komplette Plattenteller-Interview mit Phil Anselmo findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Welches ist das neueste Album in deiner Sammlung? Phil Anselmo: Keith Emersons Soundtrack für den Film ‘Inferno’. Noch so eine unglaubliche Platte... MH: Welche Platte hat dein Leben verändert? PA: Das war Slayers HELL AWAITS. Es war die passende Platte in einer dazu passenden Zeit in meinem Leben, so etwas wie der Soundtrack zu meiner täglichen Einstellung. MH: Mit welchem Album würdest du versuchen, jemanden zu verführen?…