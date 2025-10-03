THE RAZORS EDGE bescherte uns vor exakt 35 Jahren AC/DC-Klassiker wie ‘Thunderstruck’. Anlässlich des Jubiläums blicken wir zurück.

Am 24. September 1990 veröffentlichten AC/DC ihr zwölftes Studioalbum THE RAZORS EDGE. Das Werk schlug nicht nur kommerziell ein, sondern markierte auch musikalisch ein kraftvolles Comeback. Mit Klassikern wie ‘Thunderstruck’, ‘Are You Ready’ und ‘Moneytalks’ kehrten die australischen Rock-Giganten zurück in die obersten Ränge der internationalen Charts. Umbruch und Neuanfang Die Entstehung des Albums war geprägt von personellen und persönlichen Umbrüchen. Malcolm Young hatte sich bereits ab 1988 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um seine Alkoholsucht zu bekämpfen. Die freie Gitarre blieb jedoch in der Familie: Seine Rolle übernahm vorübergehend Stevie Young, sein Neffe. Auch Brian Johnson war monatelang nicht verfügbar,…