In der Titel-Story der Märzausgabe findet ihr die 66,6 wichtigsten Alben aus dem unterschätzten Jahr 1996. Dazu ein Exklusiv-Interview mit Alissa, Live-Berichte und vieles mehr.

Ihr bekommt METAL HAMMER 03/2026 ab dem 13.02.2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Das Metal-Jahr 1996 Wie war es vor drei Dekaden um die Metal-Szene bestellt, welche Glanzlichter und Graupen förderte das Jahr zutage, und vor welchem zeitgeschichtlichen Hintergrund geschah all das? Diesen Fragen widmen wir uns in unserer Titelgeschichte über das (gar nicht mal so schlimme, allerdings häufig unterschätzte) Metal-Jahr 1996, dessen 66,6 wichtigste Alben wir küren. Schlagabtausch Matthew Greywolf von Powerwolf und Joacim Cans von Hammerfall diskutieren vor der gemeinsamen Tournee. Universum25 Auch mit dem…