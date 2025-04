Schon Anfang April erscheint das zweite Album von Smith/Kotzen: BLACK LIGHT/WHITE NOISE. Richie Kotzen spricht nun über den Entstehungsprozess des Werks.

2021 überraschten The Winery Dogs-Frontmann Richie Kotzen und Iron Maiden-Gitarrist Adrian Smith die Musikwelt mit ihrem brachialen Debüt SMITH/KOTZEN. Von Blues angehauchter Hard Rock trifft NWOBHM, fette Riffs treffen mächtige Trommeleinlagen, ein Genie trifft das andere - und das hört man. Nächstes Album ist schon in Hörweite Im Podcast ‘Guitar Hang’ spricht Kotzen nun über Runde zwei der musikalischen Achterbahn, für die Smith/Kotzen verantwortlich sind. BLACK LIGHT/WHITE NOISE erscheint bereits am 4. April und hat laut dem Gitarristen einiges zu bieten. Über den Entstehungsprozess erzählt er: "Unser Wahnsinn hat System. Wir haben uns daran orientiert, wie ich bei meinen Solo-Alben…