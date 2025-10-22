System Of A Down rocken kommendes Jahr Europa! In sieben Städten gehen Serj Tankian und Co. auf Stadiontournee.

System Of A Down haben diesen und vergangenen Sommer eine Reihe an Konzerten in Nord- und Südamerika gespielt. Zuletzt hatten Sänger Serj Tankian, Gitarrist Daron Malakian, Bassist Shavo Odadjian sowie Drummer John Dolmayan Hinweise auf Gastspiele in der Alten Welt gegeben haben. Denn in ein paar europäischen Städten wurden Lichtinstallationen gesichtet — tatsächlich hat die Band sogar selbst Videos davon in eine Instagram-Story gepackt (Screenshots siehe unten). Weißer Rauch So gab es bislang an einer Straßenkreuzung in London, an einem Bahnhof in Mailand sowie neben dem Louvre in Paris einen kurzen Clip zu sehen, in dem der System Of A…