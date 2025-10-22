Tiefgründige Einsichten gefällig? ‘Into The Void: Life, Death & Heavy Metal’ erzählt die Schicksale von acht wegweisenden Musikern.

Reichlich Hintergründe über verschiedene Persönlichkeiten aus den Weiten des sonischen Stahls gibt es demnächst in Form einer Doku-Serie. ‘Into The Void: Life, Death & Heavy Metal’ kommt in acht Folgen daher und erzählt von den "epischen Kämpfen, die die unwiderstehlichsten Künstler des Heavy Metal ausgefochten haben, und deren kulturellen Auswirkungen". Dargeboten werden "persönliche Geschichten" über Erfolg, Mord, Sucht, Rebellion und Erlösung. Intim & unerschrocken In den Vereinigten Staaten von Amerika läuft ‘Into The Void: Life, Death & Heavy Metal’ ab 22. September bei Streaming-Anbieter Hulu, welcher zu Disney+ gehört, weswegen Hulu-Film und -Serien hierzulande in der Regel bei Disney+ zu sehen…