Die erneute Live-Reunion der Ratt-Musiker Stephen Pearcy und Warren DeMartini könnte womöglich neue Musik zu Tage fördern.

Ratt hatten im Laufe ihres Bestehens etliche Besetzungswechsel zu verzeichnen. In ihrer ohne Zweifel bedeutendsten Phase bestand die Zusammensetzung unter anderem aus Sänger Stephen Pearcy und Gitarrist Warren DeMartini. Letzterer sprach nun über die erneute Wiedervereinigung des Duos, die im Januar 2025 ihren Anfang nahm. Rasanter Wiederaufstieg „Die erste Show war unglaublich. Es ist schwer zu beschreiben, wie diese Energie in den Songs und der Begeisterung der Fans war. Es war einfach fantastisch. Und es hat mich die ganze Zeit über motiviert. Es ist einfach unglaublich. [...] Rückblickend war da definitiv etwas Eingewöhnungszeit nötig, aber das haben wir inzwischen hinter…