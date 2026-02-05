Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Feige Flittchen live in Hamburg 28.02.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Die Feigen Flittchen

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Volbeat: Nebenprojekt Asinhell arbeitet an zweitem Album
Der Volbeat-Ableger Asinhell
Der Volbeat-Spin-off Asinhell um Michael Poulsen schraubt an neuen Songs, wie Sänger Marc Grewe ausplaudert.
Volbeat-Mastermind Michael Poulsen hat im Herbst 2023 bekanntlich mit seinem Nebenprojekt Asinhell eine amtliche Death Metal-Scheibe veröffentlicht. Neben dem Dänen sind dabei noch Drummer Morten Toft Hansen (Raunchy) sowie Sänger Marc Grewe (ehemals bei Morgoth am Mikrofon) mit von der Partie. Letzterer hat nun in den Sozialen Medien vermeldet, dass die Band an Liedern für den Nachfolger des Erstlings IMPII HORA werkelt. Einiges in petto "Ich wünsche euch allen ein fantastisches Jahr 2026!", meldet sich Grewe zu Wort. "Ansonsten bin ich sehr dankbar für ein gesundes und positives 2025. Des Weiteren stehen 2026 ein paar wirklich coole Sachen in musikalischer…
Weiterlesen
Zur Startseite