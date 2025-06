Die in Berlin beheimateten Kadavar wagen auf ihrem siebten Album I JUST WANT TO BE A SOUND den Sprung ins musikalische Neuland.

Das komplette Interview mit Kadavar findet ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Es ist beruhigend zu sehen, dass entgegen anderweitiger Befürchtungen Kadavars zwischen Schrauberwerkstätten und anderen Kreativfreiräumen gelegener Neuköllner Proberaum- und Studiokomplex (noch) existiert und nicht dem Abrissappetit der Berliner Baulöwen zum Opfer gefallen ist. Am Ende des Graffiti-gesprenkelten Treppenhauses angelangt und die eiserne Eingangstür zur Fabrik-Etage passiert, treffen wir zunächst auf den Band-Neuzugang, alten Kumpel und Odd Couple-Musiker Jascha Kreft, der Kadavar seit zwei Jahren als zweiter Gitarrist verstärkt, sowie Bassist…