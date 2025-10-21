Drei Jahre nach HATE ÜBER ALLES kündigen Kreator offiziell ihr 16. Studioalbum an. Eine Tournee durch Europa ist ebenfalls geplant.

Gerade erst hat der Dokumentarfilm ‘Kreator – Hate & Hope’ Premiere gefeiert. Kurz zuvor ist Mille Petrozzas Biografie ‘Your Heaven, My Hell. Wie Heavy Metal mich gerettet hat’ erschienen. Und schon kommen Kreator mit dem nächsten Knüller um die Ecke. Unter dem Titel KRUSHERS OF THE WORLD soll am 16. Januar 2026 das neue Studioalbum via Nuclear Blast veröffentlicht werden. 2026 startet ein neues Kapitel Das kündigte die Band taufrisch über die Sozialen Netwerke mit den einleitenden Worten „Das nächste Kapitel beginnt…“ an. Vorbestellt werden kann der Silberling ab Freitag, den 26. September. Am selben Tag erscheint auch die erste…