Seht hier eine Auswahl von Bildern vom Rockharz Open Air-Mittwoch.

Live vom Rockharz 2026 Was geht am Rockharz 2026? METAL HAMMER ist für euch vor Ort. Unseren Festivalticker aus Ballenstedt findet ihr in Form unserer Story auf Instagram. Einen ausführlichen Bericht vom Rockharz 2026 mit vielen exklusiven Fotos lest ihr in der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe 08/206! Zur Galerie von Donnerstag Zur Galerie von Freitag --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.