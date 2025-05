Das isländische Post Metal-Quartett Sólstafir kommt mit dem neuen Album HIN HELGA KVÖL für drei Termine nach Aschaffenburg, Dresden und Düsseldorf.

Die legendären Isländer Sólstafir setzen den Tourneezyklus für ihr achtes Studioalbum HIN HELGA KVÖL in 2025 fort und kehren für drei Headlinershows zurück nach Deutschland. Das Album, das 2024 über Century Media Records erschienen ist, lotet gekonnt die Schnittstellen ihrer Metal-Wurzeln und ihrem über die Jahre gewachsenen Songwriting zu einem eigenständigen neuen Kapitel ihres außergewöhnlichen Sound-Kosmos aus. Im Juli 2025 kommen Sólstafir für drei Shows nach Aschaffenburg, Dresden und Düsseldorf. Seit über zwanzig Jahren zieht die Band ihr Publikum rund um den Globus mit packenden Shows in ihren Bann. Ihr atmosphärischer Sound fesselt in seiner ungeheuren Intensität von der ersten…