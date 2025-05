Green Day können einen weiteren Punkt auf der Löffelliste streichen: Die Band hat nun einen Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame.

Green Day ist kürzlich eine besondere Ehrung zuteil geworden. So haben die US-Punk-Rocker am 1. Mai 2025 einen Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame bekommen. Während der Verleihungszeremonie hielt Schauspieler und AFC Wrexham-Eigentümer Ryan Reynolds eine Rede, als Moderator fungierte Matt Pinfield. Die genaue Adresse des Sterns lautet 6212 Hollywood Boulevard. Es handelt sich um den insgesamt 2810. Stern auf dem Walk Of Fame. Punk-Ikonen "Die Handelskammer von Hollywood fühlt sich geehrt, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt und Tré Cool von Green Day auf dem Walk Of Fame willkommen zu heißen", lässt Walk Of Fame-Produzentin Ana Martinez mitteilen. "Die…