Hat jeder Popcorn zur Hand? Die Schlammschlacht zwischen Cradle Of Filth und zwei Ex-Mitgliedern geht in die nächste Runde.

Zuletzt gab es reichlich Anschuldigungen gegen Cradle Of Filth und Dani Filth. Keyboarderin Zoë Marie Federoff und Gitarrist Marek "Ashok" Šmerda (inzwischen beide nicht mehr dabei) warfen dem Bandchef und dem Management (um Dez Fafara von Coal Chamber/Devildriver) vor, sie als Musiker auszubeuten. Zudem habe die schwangere Federoff auf der laufenden Tournee durch Lateinamerika ihr Kind verloren. Nun hat sich Dani Filth zu Wort gemeldet, um seine Perspektive darzulegen. Unglückliche Aktion Zunächst sei der Vertrag, den Federoff und Šmerda in den Sozialen Medien geteilt haben, nicht der finale Vertrag, sondern ein Entwurf gewesen, auf dem man habe aufbauen wollen. Zuvor…