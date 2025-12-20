Der Staatsanwalt des Bezirks Los Angeles erhebt Anklage gegen Nick Reiner wegen des Mordes an seinen Eltern Michele und Rob Reiner.

Nachdem Regisseur Rob Reiner (‘This Is Spinal Tap’, ‘Harry und Sally’) und seine Frau Michele Singer Reiner durch Messerstiche umgebracht wurden, konzentrierten sich die polizeilichen Ermittlungen schnell auf Nick Reiner. Der Verdacht scheint sich erhärtet zu haben, denn die Justiz klagt den Sohn des Ehepaares des vorsätzlichen Mordes an. Dies berichtet unter anderem die New York Times. "Sehr lauter Streit" Demzufolge hat Nathan J. Hochman, der Bezirksstaatsanwalt des Los Angeles County, die Anklage bekanntgegeben. Nick Reiner selbst ist dafür am Dienstag, den 16. Dezember 2025 nicht vor Gericht erschienen. Laut seinem Anwalt Alan Jackson bekam der Beschuldigte keine medizinische Freigabe…