Adrian Smith von Iron Maiden weiß, dass heute nur wenige Musiker wirklich ihren Lebensunterhalt mit ihrer Kunst bestreiten können.

Musik machen und aufnehmen ist heutzutage leichter als jemals zuvor. Doch das bedeutet nicht automatisch, dass jede Band oder jedes Projekt von (monetärem) Erfolg gekrönt wird. Iron Maiden-Gitarrist Adrian Smith, der am 4. April 2025 mit BLACK LIGHT/WHITE NOISE sein zweites Album mit Richie Kotzen veröffentlicht hat, hat Nachwuchs-Rockern und -Metallern nun einen kleinen Realitäts-Check verabreicht. Definitionssache Im Interview beim AMFM Magazine erwiderte Adrian Smith auf die Frage, was er jungen Leuten raten würde, die es im Musikgeschäft schaffen wollen: "Spielt alles, was ihr wollt. Man kann Spaß haben, eine Band haben. Ob man es allerdings als Lebensinhalt machen will,…