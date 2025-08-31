Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Florence & The Machine live in Berlin 09.03.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:
Uber Arena, Berlin

Berlin

Künstler: Florence & The Machine

Ort: Uber Arena, Berlin

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

Weitere Konzerte in Berlin

teilen
mailen
teilen
Wacken-Gründer Thomas Jensen gedenkt Ozzy Osbourne
Ozzy, live, Wacken 2011
Wenige Tage vor dem Wacken Open Air 2025 gedenkt Festival-Mitgründer Thomas Jensen dem verstorbenen Ozzy Osbourne.
Ohne Ozzy Osbourne und Black Sabbath kein Heavy Metal - ohne Heavy Metal kein Wacken Open Air. Wacken-Mitgründer Thomas Jensen verbeugt sich in einem ausführlichen und bewegenden Nachruf tief vor dem Lebenswerk von Ozzy Osbourne. "Nur 17 Tage, nachdem ich mit meiner Familie in Birmingham Ozzy und Black Sabbath bei ihrem monumentalen Abschied erlebte, hat der ‘Madman’ uns tatsächlich für immer verlassen", erinnert sich Thomas Jensen. Und geht weiter in die Vergangenheit: Im Alter von 14 Jahren entdeckte und verfiel er Ozzy Osbourne und Black Sabbath - und ließ sich inspirieren: "Ich begann sofort damit, das Black Sabbath-Werk nachzuarbeiten, und…
Weiterlesen
Zur Startseite