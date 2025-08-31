Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Florence & The Machine live in Köln 26.02.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:


Künstler: Florence & The Machine

Ort:

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Kiss arbeiten an ALIVE!-Neuauflage zum 50. Jubiläum
Gene Simmons und Paul Stanley beim letzten Konzert der 'KISS: End of the Road World Tour' im Madison Square Garden am 2. Dezember 2023 in New York City
Kiss veröffentlichen eine erweiterte Neuauflage des Live-Albums ALIVE! von 1975, wie der ehemalige Kiss-Produzent Eddie Kramer verrät.
Der frühere Kiss-Produzent Eddie Kramer sprach im Podcast des Twisted Sister-Gitarristen Jay Jay French „The Jay Jay French Connection: Beyond The Music“ über die Pläne und Hintergründe der Neuveröffentlichung: „Das Album wird KISS ALIVE 50’ heißen und soll das 50. Jubiläum von ersten ALIVE!-Album feiern. Das erste ALIVE!-Album wurde 1975 in den Electric Lady Studios in New York City gemischt. Gott sei Dank haben sie die ganzen alten Tapes gefunden. Es war unglaublich. Jeff Fura von Universal — ein großes Dankeschön an ihn — kam mit den Tapes an, er hat sie gefunden. Voraussichtlicher Release im Herbst Wir haben viel…
Weiterlesen
Zur Startseite