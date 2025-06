Halestorm kündigen Tournee an: Fünf Headlinershows in Deutschland im Oktober und November mit dem Supportact Bloodywood!

Die Grammy-Gewinner Halestorm, die von den Geschwistern Lzzy und Arejay Hale zusammen mit dem Gitarristen Joe Hottinger und dem Bassisten Josh Smith gegründet wurden, haben ihr sechstes Studioalbum EVEREST angekündigt, das am 8. August bei Atlantic Records erscheinen wird. Außerdem gab die Band ihre „the nEVEREST tour“ bekannt, die bei uns im Oktober und November Halt machen wird. Zuvor spielen Halestorm im Juni eine Headlinershow in Leipzig. Halestorm haben sich von einem Kindheitstraum der Geschwister Lzzy und Arejay Hale zu einer Genre-Größe katapultiert. Mit mehr als einer Milliarde Streams, sechs Nummer-1 Platzierungen im Rock-Radio, weltweit ausverkauften Shows und Top-Festivals zählen…