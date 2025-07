In einem aktuellen Interview verrät Evanescence-Frontfrau Amy Lee, wann Fans etwa mit einem neuen Album rechnen können.

Seit Beginn des Jahres haben Evanescence drei neue Songs veröffentlicht, sich wegen eines neuen Albums jedoch halbwegs bedeckt gehalten. Beim Rock In Rio Festival vergangenen September verriet Sängerin Amy Lee gegenüber 89 FM A Rádio Rock zumindest, dass die Band die Arbeiten an neuem Material aufnehmen wolle. Dann erschien Ende März dieses Jahres mit ‘Afterlife’ ein Song zur Animationsserie ‘Devil May Cry’. Wenig später wurden die Songs ‘Hand That Feeds’ und ‘Fight Like A Girl’ als Teil des Soundtracks zu ‘From The World Of John Wick: Ballerina’ veröffentlicht. Selbstverständlich wurde Amy Lee in beinahe jedem Interview der letzten Wochen auf…