Kiss haben in ihrer langen Karriere schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Bald kommt noch eine dazu – verliehen von Donald Trump.

Kiss sind ein großes Stück Musikgeschichte. Für US-Präsident Donald Trump sind sie offenbar auch ein wichtiger Teil der amerikanischen Geschichte. Während einer Pressekonferenz im Performing Arts Center gab Trump die diesjährigen Preisträger der Kennedy Center-Ehre bekannt. Neben der Usprungsbesetzung von Kiss werden auch die Schauspieler Michael Crawford und Sylvester Stallone sowie Sängerin Gloria Gaynor und Country-Musike George Strait geehrt. Ehre (nur), wem Ehre gebührt Während seiner ersten Amtszeit schenkte Trump dem Kennedy Center scheinbar keine Beachtung und ließ die Ehrenzeremonie oft aus. Im Februar ernannte er sich selbst zum neuen Vorsitzenden, und nun will er die Veranstaltung sogar selbst moderieren.…