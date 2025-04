Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 14.03. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Wombbath, Dorothy und Manntra.

Coheed And Cambria Obwohl die Band in ihr elftes Album erneut derart viel packt, bleibt sie jederzeit zugänglich und lädt dazu ein, auf hauchzarten Melodien, prächtigen Riffs und übergroßen Refrains zu gleiten, um bei Gefallen tief und tiefer in ihre kom­plexen Gebilde abzutauchen. (Hier weiterlesen) Steven Wilson Konzeptuell bildet der sogenannte „Overview-Effekt“ den Leitfaden des Albums: Das aus der Raumfahrt bekannte Phänomen beschreibt den Umstand, als Mensch im Weltall die Erde mit Abstand von außen betrachten zu können. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier, in der METAL HAMMER-Märzausgabe sowie der am 14.03.2025 erscheinenden…