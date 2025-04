Ghost beglücken ihre Anhänger nicht nur mit dem brandneuen Song ‘Satanized’, sondern auch der News zum kommenden Studioalbum.

Bei Ghost prasseln die Neuigkeiten derzeit Schlag auf Schlag auf die Fans ein. Erst gestern kündigten Tobias Forge und Co. ihren neuen Song ‘Satanized’ an, der heute früh um 6 Uhr Premiere feierte -- im zugehörigen Musikvideo (siehe unten) zeigt sich der frisch gesalbte Anführer Papa V Perpetua ein erstes Mal. Nun flattert bereits die Nachricht zum neuen Album ins Haus: Selbiges trägt den Titel SKELETÁ und erscheint am 25. April 2025 via Loma Vista Recordings (Cover siehe weite unten). Blick nach Innen Des Weiteren heißt es von Seiten der Plattenfirma zu SKELETÁ: "Während es auf vorangegangenen Ghost-Alben größtenteils um…