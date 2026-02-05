Was denn nun? Erst schmeißt Poison-Drummer Rikki Rockett mit Vorwürfen gegenüber Bret Michaels um sich, jetzt hat Letzterer auf einmal recht.

Vor wenigen Wochen erklärte Rikki Rockett in einem Interview mit der New York Post, dass die Tour zum 40. Jubiläum des Poison-Albums LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN wegen Bret Michaels nicht zustande kommt. Rocketts Aussagen zufolge habe der Sänger derart viel Geld gefordert, dass die Feierlichkeiten abgeblasen wurde. Michaels wehrte sich kurz darauf entschieden gegen die Anschuldigungen. Zum einen seien die Verhandlungen nie so weit gekommen, zum anderen habe die Band bereits vergangenen Sommer beschlossen, die Tournee auf 2027 zu verschieben. Ebenfalls zeigte sich sehr Sänger wenig erfreut darüber, dass die Diskussion öffentlich ausgetragen wird. „Wir sind alle Freunde.…