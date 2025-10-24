Am Wochenende versüßen Metallern und Rockern AC/DC sowie das With Full Force 2015 die heimischen Fernsehnächte.

Wer am Wochenende nicht ausgehen und trotzdem Live-Musik genießen will, kann dies sowohl in der Nacht auf Sonntag als auch in der Nacht auf Montag auf dem heimischen Sofa tun. So gibt es Mitschnitte zum einem von AC/DC und zum anderem vom With Full Force aus dem Jahr 2015 zu sehen. Besondere Aura Den Anfang machen Angus Young und Co. Und zwar haben die Australier 1996 im Rahmen ihrer "Ballbreaker World Tour" auch in Madrid aufgespielt — "mit allen Hits, schussbereiten Kanonen, einer Abrissbirne und der riesigen Puppe Rosie", wie der ausstrahlender Sender 3sat verlauten lässt. Für das Konzert müssten…