Perry Farrell hat eine Antwort auf die Klage von Jane’s Addiction bei den US-amerikanischen Behörden eingereicht.

Zwei Monate, nachdem Jane’s Addiction eine 10-Millionen-Dollar-Klage gegen ihn eingereicht hatten, hat Perry Farrell eine Antwort bei den Behörden eingereicht. Wie das People-Magazin berichtet, heißt es darin, die Band "versäume es, Tatsachen vorzubringen, die einen Klagegrund darstellen“. Zudem zählt der Sänger 35 Verteidigungsstrategien auf — darunter den Vorwurf, Navarro habe „unsaubere Hände“. Weiterhin würden die Alternative-Rocker „keine ausreichenden Tatsachen für eine Klage“ nennen, welcher es „zumutbarer Sorgfalt zur Minderung der angeblichen Schäden“ fehle. Wer hat Recht? Darüber hinaus gibt Farrell zu Protokoll, „in gutem Glauben und ohne Bosheit“ gehandelt zu haben. Obendrein fordert der 66-Jährige die Erstattung seiner Anwalts- und…