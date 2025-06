Das dürfte für eine gewaltige Erleichterung und Freude beim Sick Of It All-Frontmann gesorgt haben: Lou Koller hat den Krebs besiegt.

Lou Koller hat gute Neuigkeiten überbracht. Der Sick Of It All-Sänger musste sich nach einer Speiseröhrenkrebsdiagnose einer Chemotherapie unterziehen. Nun hat sich der New Yorker mit einer Videobotschaft zu Wort gemeldet und kann mitteilen: Er hat den Krebs überwunden. "Ich habe ein paar frohe Nachrichten für alle", leitet der Hardcore-Veteran seine Botschaft ein. Gute Perspektive "Ich habe meine Ultraschallergebnisse zurück erhalten. Und wie sich herausgestellt hat, sieht es so aus, als ob nichts übrig ist. Kein Krebs mehr. Also bin ich im Moment offiziell krebsfrei. Gott sei Dank dafür. Und danke euch allen für die positiven Stimmungen, eure Gebete, all…