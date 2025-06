Tarja Turunen würde sich gerne mal mit ihrer Nightwish-Nachfolgerin Anette Olzon treffen, denn sie sind sich bisher nie begegnet.

Es scheint, als habe Tarja Turunen gerade zahllose Interviews. Erst vor wenigen Tagen sprach die Sängerin mit Ibagenscast über ihre Zeit bei Nightwish und gab an: „Wir haben tolle Musik zusammen gemacht, aber wir waren nicht glücklich, muss ich sagen.“ Auch ihr Ausscheiden 2005 war recht unglücklich. Ein kurzer Rückblick Mit dem Album ONCE (2004) erreichten Nightwish den vorläufigen Höhepunkt ihrer Karriere. Am Ende der zum Album gehörigen Welttournee 2005 erhielt Tarja einen Brief vom Rest der Band, in dem ihr sehr detailliert und unmissverständlich gekündigt wurde. Dieser Brief wurde seitens der Band anschließend sogar auf der offiziellen Website veröffentlicht.…