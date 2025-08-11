Gene Hoglan hat eine Theorie darüber, wie Lars Ulrich dazu kam, den Drumbeat von Dark Angel für Metallicas ‘One’ auszuleihen.

Der Vorwurf, dass sich Metallica für ihren Hit ‘One’ von Dark Angels ‘Darkness Descends’ – vorsichtig ausgedrückt – haben inspirieren lassen, hält sich hartnäckig. Unterstützt wird sie von Gene Hoglan, seines Zeichens Schlagzeuger von Dark Angel und demnach verantwortlich für die Rhythmen des Lieds von 1986. Der Metallica-Song erschien zwei Jahre später. Zufall? Im Gespräch mit That Metal Interview wurde Gene Hoglan erneut darauf angesprochen, wobei der Drummer eine Theorie aufstellt, wie es dazu kommen konnte. Ihm zufolge könnte der einstige Metallica-Bassist Jason Newsted etwas damit zu tun haben. „Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Jason Newsted, als er…