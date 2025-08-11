Mastodon bestätigen zwei Deutschlandshows im August 2025. Konzerte in Köln und Frankfurt angekündigt. Tickets ab sofort im Vorverkauf.

Die Grammy-prämierten Progressive Metaller Mastodon kehren im August 2025 für zwei exklusive Headlineshows nach Deutschland zurück. Mit Stationen in Köln (Carlswerk Victoria) und Frankfurt (Batschkapp) präsentieren sie ihre einzigartige Klangwelt, die seit mehr als zwei Jahrzehnten die Grenzen des modernen Rock immer wieder neu definiert. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 in Atlanta zählen Mastodon zu den innovativsten und einflussreichsten Bands der zeitgenössischen Rock-Musik. Mit Alben wie LEVIATHAN, CRACK THE SKYE oder EMPEROR OF SAND haben sie nicht nur Musikgeschichte geschrieben, sondern sich auch eine treue weltweite Fan-Gemeinde erspielt. Ihr neuntes Studioalbum HUSHED AND GRIM markierte 2021 einen weiteren kreativen…