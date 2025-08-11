Scars On Broadway-Mastermind Daron Malakian hätte sich gerne weiter kreativ mit seinen Band-Kollegen von System Of A Down ausgetobt.

Daron Malakian hat bekanntlich ein neues Scars On Broadway-Album am Start (worüber der Musiker auch im METAL HAMMER-Podcast spricht). Nun sinnierte der 50-Jährige darüber, warum er es für eine vertane Gelegenheit hält, dass System Of A Down aufgehört haben, Alben zu machen. Zunächst sollte der Gitarrist und Sänger dazu Stellung nehmen, ob die Möglichkeit besteht, dass die Band eines Tages einen Nachfolger zu den Platten MEZMERIZE und HYPNOTIZE (beide 2005 erschienen) vorlegt. Wo ist der Ansatzpunkt? "Wir könnten es machen, und es könnte sogar gut sein", wägt Daron Malakian ab. "Ich weiß es nicht. Aber wenn man sich diese fünf…