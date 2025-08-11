Bei Hatebreed-Gitarrist Wayne Lozinak wurde ein Hirntumor gefunden. Da dieser entfernt werden muss, fällt er auf unbestimmte Zeit aus.

Hatebreed befinden sich derzeit auf Europatournee, inklusive einiger Festivals. Am 14. Juni spielten die Hardcore-Veteranen beim britischen Download Festival, wo Gitarrist Wayne Lozinak offenbar Symptome zeigte, die auf einen Schlaganfall hindeuten können. Am darauffolgenden Tag ging es für die Band nach Lille, Frankreich, wo sich Lozinak sicherheitshalber untersuchen ließ. In einem offiziellen Statement schreiben Hatebreed: „Eine CT-Untersuchung in der Notaufnahme brachte schließlich die Diagnose eines Gehirntumors ans Licht, woraufhin Wayne sofort zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Nach einer umfassenden 24-stündigen Untersuchung, einschließlich MRT, wurde festgestellt, dass es sich um ein gutartiges Meningeom handelt – eine langsam wachsende Masse,…