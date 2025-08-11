Nach den Releaseshows zum neuen Album HEIMAT wollen es Heaven Shall Burn nächstes Frühjahr eine Nummer größer angehen lassen.

Heaven Shall Burn hatten zuletzt mit dem stimmbedingten Ausfall von Frontmann Marcus Bischoff zu kämpfen, für den jedoch in gleichermaßen glorreicher wie überzeugender Manier Britta Görtz (ehemals Cripper, Hiraes) einsprang. Wenn die Thüringer im kommenden Frühjahr mit ihrem aktuellen Studiowerk HEIMAT (Platz zwei in den deutschen Album-Charts) auf ausgedehnte "Heimat Over Europe"-Tournee gehen, ist "Molle" bestimmt wieder mit von der Partie. Blut für Tickets "Wir sind richtig heiß darauf, endlich mit unserer neuen Scheibe HEIMAT durch Europa zu ziehen und Euch die neuen Songs um die Ohren zu hauen!", gibt Heaven Shall Burn-Gitarrist Maik Weichert die Parole vor. "Wir haben…