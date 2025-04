Kurz nach der Veröffentlichung des Jethro Tull-Albums CURIOUS RUMINANT spricht Frontman Ian Anderson über das Problem, Politik in Liedern zu verarbeiten.

Anfang März veröffentlichten Jethro Tull ihr aktuellstes Album CURIOUS RUMINANT, das seine Hörer mit träumerischen Klängen einsammelt und auf eine melancholische Reise zurück in die Hochzeit der Band bringt. In einem neuen Interview mit Belgian Jasper spricht Frontmann Ian Anderson nun über die Inhalte seiner poetischen Texte. Auf die Frage, ob er von den sozialen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen unserer Zeit inspiriert wurde, antwortet er: "Nicht maßgeblich. Ich nehme jeden Tag viele Nachrichten und Neuigkeiten auf. Tatsächlich lese ich täglich sieben oder acht Zeitungen, von rechtspopulistisch bis ganz nach links. Das sind nicht nur britische Zeitungen, sondern auch internationale." Er…