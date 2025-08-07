Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Fortuna Ehrenfeld live in Köln 15.12.2025

teilen
mailen
teilen

Adresse:


Künstler: Fortuna Ehrenfeld

Ort:

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Megadeth waren nicht eingeladen zu "Back To The Beginning"
James LoMenzo mit Megadeth am 29. Juni 2024 beim Resurrection Fest im spanischen Viveiro
Megadeth-Bassist James LoMenzo nahm in den Sozialen Medien dazu Stellung, dass seine Band nicht bei "Back To The Beginning" mitwirkte.
Wer beim Live-Abschied von Ozzy Osbourne und Black Sabbath genau hingeschaut hat, dem könnte aufgefallen sein, dass zwar Ex-Megadeth-Bassist David Ellefson sowie mit Metallica, Slayer und Anthrax drei Bands der "Big Four" mit von der Partie waren, Dave Mustaine und Co. jedoch mit Abwesenheit glänzten. Ellefsons Nachfolger am Tieftöner, James LoMenzo, wurde nun in der Facebook-Gruppe Back To The Beginning - Black Sabbath's Final Concert darauf angesprochen. Auffällig, aber nicht kontrovers "Ich werde die Katze aus dem Sack lassen", eröffnet der Megadeth-Musiker. "Die Wahrheit der Angelegenheit ist: Ich glaube nicht, dass uns irgendjemand gefragt hat, was okay ist. Nicht jeder…
Weiterlesen
Zur Startseite