Fortuna Ehrenfeld live in Leipzig 21.01.2026

Künstler: Fortuna Ehrenfeld

Metallica: Trump-Regierung darf ‘Enter Sandman’ nicht nutzen
Metallica James Hetfield
Metallica haben dem Pentagon die Verwendung ihres bekanntesten Liedes ‘Enter Sandman’ in einem Werbeclip untersagt.
Metallica haben der Trump-Regierung und dem amerikanischen Verteidigungsministerium verboten, den Song ‘Enter Sandman’ in einem Werbevideo zu nutzen, wie Rolling Stone berichtet. Das Pentagon war gezwungen das Video herunterzunehmen und ohne Musik neu hochzuladen. Drohnen-Dominanz Das Video zeigt den amerikanischen Verteidigungsminister und ehemaligen Fox News-Fernsehkommentator Pete Hegseth, wie er vor dem Pentagon-Gebäude steht und dafür wirbt, dass die Trump-Regierung die "amerikanische Drohnen-Dominanz entfesseln" möchte, während "Gegner Millionen billige Drohnen hergestellt haben". Um ihn herum fliegen mehrere Quadrokopter und Drohnen, die von vier Soldaten hinter ihm gesteuert werden. Im Hintergrund läuft in der ursprünglichen Version des Videos das Metallica-Lied ‘Enter Sandman’. Ein…
