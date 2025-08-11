Mit RIDE THE LIGHTNING legten Metallica vor vier Jahrzehnten ein ambitioniertes Album vor, das von neu gewonnener Reife und Selbstvertrauen geprägt war.

Als Metallica 1984 ihr Album RIDE THE LIGHTNING herausbrachten, setzten sie ein klares Statement. Sie wollten sich von ihren Genre-Kollegen abheben und ihre Horizonte erweitern. Ihr Debüt KILL ’EM ALL (1983) hatte den Thrash Metal definiert, doch mit ihrem zweiten Werk demonstrierten sie eine beachtliche Weiterentwicklung und musikalische Reife. Metallica werden unterrichtet Die Arbeit an RIDE THE LIGHTNING begann unmittelbar nach der Tournee mit Raven im September 1983. Zurück in der Bay Area zogen sich James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Cliff Burton in ihre Garage zurück, um ungestört an neuen Songs zu feilen. In dieser abgeschotteten Umgebung probten…