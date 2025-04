In der Maiausgabe haben wir für euch die volle Ladung Behemoth: Interviews zum Album THE SHIT OV GOD sowie eine weltexklusive CD-Beilage.

Ihr bekommt METAL HAMMER 05/2025 ab dem 11.04.2025 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Behemoth Auf ihrer teuflischen 13. Ausgeburt THE SHIT OV GOD provozieren die polnischen Extreme-Metaller mal wieder, beeindrucken aber auch mit durchdringender Härte, philosophischen Ansätzen und freiheitsliebender Agenda. Katrin Riedl befragte Chefzyniker Adam Nergal Darski zu den Hintergründen und konnte dazu den gerne im Schatten bleibenden Mitgliedern Inferno und Orion ein paar weise Worte entlocken. Obendrauf gibt’s die Exklusiv-CD VNHOLY PSALMS. Ghost Im Vier-Augen-Gespräch verriet Tobias Forge allerhand Persönliches, das Ghosts neues Werk SKELETÁ beeinflusste.…