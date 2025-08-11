Seht hier die besten Bilder vom Konzert von King Diamond, Paradise Lost und Angel Witch am 14. Juni 2025 in Ludwigsburg, MHP Arena

Wir waren außerdem live beim Konzert von King Diamond in der Berliner Columbiahalle, Support waren Paradise Lost und Angel Witch. Dazu gibt's Bilder vom Gig aus Wiesbaden.