Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Fortuna Ehrenfeld live in Zürich 27.04.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:


Künstler: Fortuna Ehrenfeld

Ort:

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Deafheaven kündigen Europatournee an
Deafheaven
Nach dem Festival-Sommer kommen Deafheaven im Herbst mit ihrem aktuellen Album LONELY PEOPLE WITH POWER auf große Europatournee.
Deafheaven tummeln sich derzeit noch auf einigen Festivals in europäischen Gefilden, um ihr aktuelles Album zu bewerben. LONELY PEOPLE WITH POWER ist immerhin erst Ende März erschienen. Da die Spielzeit bei einem Festival-Auftritt doch recht knapp bemessen ist, folgt im Herbst eine Headlinertour, die auch hierzulande haltmacht. Mit Support von den Black-Metallern Portrayal Of Guilt und Zeruel, die Metalcore und Shoegaze vereinen, starten George Clarke und seine Truppe ihre Herbst-Shows am 6. November in Glasgow. Das große Finale findet am 7. Dezember in Athen statt. Vier Konzerte in Deutschland sind ebenfalls mit von der Partie, ebenso wie ein Auftritt in…
Weiterlesen
Zur Startseite