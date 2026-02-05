METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.

Die besten Alben 2025: Volbeat GOD OF ANGELS TRUST Testament PARA BELLUM Killswitch Engage THIS CONSEQUENCE Heaven Shall Burn HEIMAT Pop Evil WHAT REMAINS Biohazard DIVIDED WE FALL Bleed From Within ZENITH Orbit Culture DEATH ABOVE LIFE Three Days Grace ALIENATION Michael Schenker Group DON'T SELL YOUR SOUL