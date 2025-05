In unserer Tattoo-Rubrik „Hautnah“ informiert uns Klarsänger und Growler Felix Stass darüber, welche Bands ihn inspirierten und prägten.

METAL HAMMER: Welche Motivation führte zu deinem ersten Tattoo, warum hast du dich dafür entschieden? Felix Stass: Da ich ein riesiger Kiss-Fan war, wollte ich unbedingt das Tattoo haben, das auch Paul Stanley auf dem Oberarm trägt: Eine kleine Rose! MH: Gibt es ein Tattoo, das du bereust? FS: Ich bereue grundsätzlich kein Tattoo, da jedes ein Zeitzeugnis ist. Dennoch wurde die Rose mittlerweile durch ein schwarzes…