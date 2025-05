Am 11. April erschien ein Cover-Album von Herman Rarebell & Friends. Seine musikalischen Inspirationen verrät er hier.

METAL HAMMER: Welches ist das neueste Album in deiner Sammlung? Herman Rarebell: The Rolling Stones HACKNEY DIAMONDS. MH: Welche Platte hat dein Leben verändert? HR: LED ZEPPELIN 2, mit 'Whole Lotta Love' (auch 1969). Bonhams Schlagzeugspiel ist einfach beeindruckend. Und ich wusste damals: „Das will ich auch machen." Diese Scheibe hat mich maßgeblich geprägt. Andere Drum-Einflüsse waren Ginger Baker (Cream) oder Mitch Mitchell von The Jimi Hendrix Experience. Zwei…